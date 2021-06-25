Україна готується до Всеукраїнського перепису населення 2023 року і планує запровадити ідентифікацію респондентів за допомогою номера мобільного телефону, повідомив у п’ятницю, 25 червня, міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов за результатами онлайн-засідання Міжвідомчої комісії з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення.

На засіданні голова Державної служби статистики Ігор Вернер презентував стан підготовки до проведення перепису населення. Також були презентовані матеріали пробного перепису населення, що відбувся у 2019 році в частині Оболонського району Києва, а також Бородянського району Київської області та Пісківської ОТГ. Загальна кількість респондентів склала 32 тис. осіб.

Після закінчення засідання на комісії вирішили актуалізувати цифровий картографічний матеріал, виготовлений для потреб всеукраїнського перепису населення, а також модернізувати комплекс автоматизованої системи для забезпечення складання квартальних списків та переписного районування всеукраїнського перепису населення.

Крім того, за словами Немчінова, учасники засідання погодились, що «потрібно запровадити сервіс для ідентифікації респондентів за допомогою номера мобільного телефону у підсистемі збирання переписних даних під час інтернет-раунду всеукраїнського перепису населення (отримання відповідей респондентів на запитання згідно з програмою всеукраїнського перепису населення через Інтернет)».

Всеукраїнський перепис населення на основі використання даних національних реєстрів може відбутися у 2030 році, традиційний перепис населення планується на 2023 рік.