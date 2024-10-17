Ярмарок стартує о 16:00 у четвер, 17 жовтня

На площі Ринок у Львові 17 та 18 жовтня відбудеться перший ярмарок локальних та крафтових виробництв громад Львівської агломерації. У ярмарку візьмуть участь півтора десятка виробників. Зокрема, годинникарі із Харкова, виробники їжі, іграшок, робіт з овечої шерсті тощо. Ярмарок розпочнеться у четвер, 17 жовтня, о 16:00.

У Львівській агломерації розповіли, що участь у ярмарку візьмуть учні Пустомитівського ліцею №1, які вирощують мікрозелень. «Спочатку учні задумувалися над зеленими кормами для тварин. Це переросло у проєкт "Мікс Грін" з вирощування мікрозелені. Продукцію вирощує понад десять школярів, працює спеціальна лабораторія. Кожен охочий може відвідати навчальний заклад і виростити свої паростки. "Мікс Грін" також має чимало клієнтів серед рестораторів та закладів харчування», – сказала Олена Василишин – одна зі школярок, яка займається проєктом.

Також на ярмарку продукцію представить проєкт Awarder. Це перша українська фабрика наручних годинників, яка з початком повномасштабного вторгнення з Харківщини релокувалася в Ременів Жовтанецької громади. Наразі годинникарі також створюють продукцію для військових.

Львів'яни зможуть придбати печиво від БО «Кар'єра без бар'єрів» бренду «Тісто зі змістом», яке випікає молодь з інвалідністю із Пустомит. Загалом на ярмарку будуть такі виробники:

«Валясі vid Касі» з села Жовтанці (екологічні вироби ручної роботи з овечої шерсті);

«Писаночка» з села Жовтанці (писанки на курячих та гусячих яйцях в традиційних техніках);

«Медові лєгуміни» з Жовкви (продукти бджільництва);

«Городоцька кава» з Городка (кава власного обсмаження);

СФГ «Галицька Сорока» з Бібрки (вирощують ягоди, виготовляють варення з пелюсток троянди тощо);

«Рогалик Урбанського» з Бібрки (кондитерські вироби);

«Домашні ковбаси» з Куликова;

«Давидів Двір» з Давидова (макаронні вироби);

мед та вироби з вощини Василя Скарбарчука з села Давидів;

сироварня «Гарбузовий рай» з Городка (сири з коров’ячого молока за авторською рецептурою, а також трояндовий конфітюр);

«Правдивомед» з Городка (мед та продукти бджільництва);

«Виноградний маєток» з Городка (вирощують виноград, виготовляють натуральні соки з винограду та яблук і крафтове вино).

Додамо, що ярмарок відбувається у межах першого Міжнародного форуму агломерацій в Україні.