В Україні вже діють п'ять таборів для утримування військовополонених з РФ

В Україні відкрили новий табір «Центр-5» для утримування військовополонених росіян. Особливістю табору є спеціальні умови для тримання військовополонених із пораненнями. Про це повідомили координатори державного проєкту «Хочу жить» в четвер, 17 жовтня.

«Оскільки кількість росіян, які щомісяця здаються в полон ЗСУ, значно перевищує кількість тих, кого Росія повертає в рамках обмінів, місця утримання військовополонених в Україні дуже швидко заповнюються», –пояснюють координатори.

Вони запевняють, що умови в таборі «Центр-5» традиційно відповідають усім вимогам міжнародного гуманітарного права. Так, російські військовополонені мають:

окремі спальні місця;

триразове гаряче харчування;

душові з гарячою водою;

доступ до медичної допомоги.

Особливістю нового табору є наявність умов для утримання військовополонених із пораненнями: людей з ампутованими кінцівками, лежачих, військовополонених із різними захворюваннями тощо. Зазначається, що поранених військовополонених росіян в Україні дуже багато, і російська сторона навмисно відмовляється повертати саме військових з інвалідністю і хворих.

«Ось уже 2,5 роки Росія відмовляється виконувати вимоги Женевських конвенцій і блокує створення змішаних медичних комісій для проведення репатріації поранених і хворих. Україна зберігає максимально можливу відкритість у питаннях поводження з військовополоненими та дотримується взятих на себе зобов'язань у рамках Женевських конвенцій. Різні міжнародні спостерігачі та ЗМІ можуть відвідувати як “Центр-5”, так і інші місця утримання російських полонених», – додали в проєкті «Хочу жить».

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що російські військовополонені, які перебувають в українських таборах, працюють на підвищення обороноздатності України – виробляють захисне обладнання для потреб військових адміністрацій та ЗСУ.

У вересні Україна заборонила російським військовополоненим здійснювати телефонні дзвінки, оскільки положення Женевської конвенції про військовополонених передбачають виключно дозвіл на листування. Причиною такого рішення стали дедалі частіші випадки жорстокого поводження Росії з українськими військовополоненими.

Зазначимо, в Україні діють чотири табори для утримання російських військовополонених – два на території Львівщини та по одному табору у Дніпропетровській та Вінницькій областях. «Центр-5» стане п’ятим табором, де утримуватимуться військовополонені росіяни.