Україна поповнила обмінний фонд під час боїв за Вовчанський агрегатний завод

Офіцер спецпідрозділу Тимура Головного управління розвідки міноборони України із позивним Вікінг розповів подробиці деокупації Вовчанського агрегатного заводу на Харківщині. Зокрема, розвідник повідомив про поповнення обмінного фонду.

За словами Вікінга, росіяни чинили опір та інтенсивно обстрілювали українських військових. Загалом бої за завод тривали понад тиждень. Також Вікінг розповів, що в результаті операції у полон захопили близько двадцяти окупантів.

«До двох десятків (російських військових, – ред.) взято у полон, ще кілька десятків – знищено, також чотири противники намагалися залишити периметр заводу, як наслідок – були зашкоджені за периметром», – розповів розвідник.

Вікінг також наголосив, що попри те, що завод внаслідок боїв зазнав значних руйнувань, там можна тримати оборону. Наразі підприємство передали під контроль ЗСУ.

Нагадаємо, у вівторок, 24 вересня, Головне управління розвідки повідомило про деокупацію Вовчанського агрегатного заводу на Харківщині. В операції брав участь спецпідрозділ ГУР Тимур, також залучалися спецгрупи управління розвідки «Стугна», «Парагон», РДК, «Юнгер», БДК та «Терор». Загалом бійцям вдалося зачистити всі 30 будівель підприємства.