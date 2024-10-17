Інтерʼєр жовківської оборонної синагоги XVII ст.

Пам’ятки єврейської історії Львівщини внесуть у міжнародний культурно-туристичний проєкт, який охоплює 7 європейських країн. Разом з іноземними партнерами наша область працюватиме над створенням міжнародного туристичного маршруту на основі обʼєктів єврейської культурної спадщини.

Як повідомило обласне управління туризму та курортів, розвиток такого культурного туризму матиме й економічні переваги. Для збереження пам’яток єврейської спадщини використають цифрові інструменти.

Проєкт Jewels Tour від Interreg Europe спрямований на збереження єврейської культурної спадщини та розвиток туризму, який обʼєднує 7 європейських країн: Італію, Нідерланди, Польщу, Португалію, Німеччину, Латвію та Україну. Проєкт триватиме до червня 2028 року. Загальний бюджет – майже 2 млн євро.

Архівне фото жовківської ренесансної синагоги Sobieski Schul

«Єврейська спадщина є невід’ємною частиною культурного ландшафту, що відображено в таких пам’ятках, як велика синагога у Жовкві, синагога у Великих Мостах, молитовний дім Ішре Лева та Єврейський цвинтар у Белзі, руїни синагог у Сокалі та Бродах», – зазначено в описі проєкту.

Партнерами з Львівщини є Агенція регіонального розвитку Львівщини та управління туризму та курортів Львівської ОДА. Цей обмін досвідом не тільки інтегрує культурну спадщину в розвиток сталого туризму, але також відкриє нові перспективи для культурного та економічного росту на європейському рівні.

Перша зустріч учасників проєкту Jewels Tour відбулася в італійському місті Феррара, під час якої відвідали місце єврейського гетто Феррари і Національний музей італійського юдаїзму та Шоа (MEIS).