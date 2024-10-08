До кожного об’єкта подана інформація, контакти, фото

У Львові презентували мобільний застосунок «Львівщина. Унікальний спадок» для підказок туристам цікавих місць та важливої інформації про них. Там можна ознайомитися з 450 пам’ятками Львівщини – замками, палацами, храмами, віллами, дерев’яною архітектурою, музеями, заповідниками. Їх можна обирати за категоріями, за локацією, а також у культурно-туристичних маршрутах.

До кожного туристичного об’єкта долучені фото, опис, години роботи, локація, посилання на сайт чи соцмережі. Коли користувач обирає конкретний об’єкт, з його сторінки можна відразу туди зателефонувати, а також навідатися у інші місця, розташовані неподалік.

Вся корисна інформація про об’єкт зібрана на одній сторінці

Додатком зручно користуватися як для пошуку додаткової інформації про конкретні місця, так і для знайомства з новими об’єктами. Турист може обрати один із 20 пропонованих маршрутів, 50 музеїв чи 450 пам’яток.

«Туристи зможуть планувати свої подорожі, оцінювати та рекомендувати відвідані об’єкти. Додаток стане додатковим інструментом для просування регіону та його культурно-туристичних об’єктів серед туристів, спонукаючи їх до активних подорожей Львівщиною», – зазначили творці додатка.

Двомовний додаток презентували у вівторок, 8 жовтня. Проєкт реалізувала громадська організація «Успішна Львівщина» за підтримки Українського культурного фонду.

Безкоштовно завантажити додаток на телефон можна для Google Play та AppStore.