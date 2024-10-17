На вул. Донецькій, 7 розташований занедбаний одноповерховий житловий будинок

На місці закинутого будинку вул. Донецькій у Львові планують збудувати багатоквартирний житловий будинок із комерцією. Відповідні земельні документи власнику нерухомості Дмитру Поліщуку затвердили на пленарному засіданні у четвер, 17 жовтня.

Йдеться про земельну ділянку 0,06 га на вул. Донецькій, 7, де розташована занедбана одноповерхова будівля. У 2021 році Олег Поліщук викупив це майно площею 319,5 м2 на онлайн-аукціоні у міської ради за 2,15 млн грн.

Схема земельної ділянки

У 2023 році його родич Дмитро Поліщук, який отримав майно на підставі договору дарування, звернувся до ЛМР за дозволом на розробку проєкту землеустрою на ділянку під приватизованим будинком. 17 жовтня 2023 року депутати передали йому цю землю в оренду на 5 років для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури. Щороку за землю він сплачуватиме в міський бюджет 100 тис. грн. Тепер підприємець зможе звернутися за містобудівними умовами та обмеженнями під нове будівництво.

Олег Поліщук зареєстрований як ФОП у Калуші Івано-Франківської області. Спільним номером телефону, за даними аналітичної системи YouControl, він пов’язаний із львівським підприємцем Ігорем Кузиком.