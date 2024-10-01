Будинок №14 на вул. Донецькій перебуває в аварійному стані і може обвалитися на перехожих

Господарський суд Львівської області зобовʼязав ТзОВ «Українсько-канадське спільне підприємство “Інтерсвіт”» відремонтувати аварійний будинок на вул. Донецькій у Львові. Мешканці побоюються, що він може обвалитися на перехожих.

Йдеться про занедбану одноповерхову нежитлову будівлю на вул. Донецькій, 14 площею 80,6 м2, що з 2005 року належить ТзОВ «Українсько-канадське спільне підприємство “Інтерсвіт”». Як вказано в матеріалах справи, мешканці сусідніх будинків звернулися до міської ради та ЛКП «Балатон-409» з проханням перевірити стан будинку, оскільки вони побоюються, що він може обвалитись і пошкодити сусідні помешкання. Також вони звертались до власника будівлі, однак компанія на звернення не реагувала.

Через загрозу обвалу Шевченківська районна адміністрація у 2021 році обстежила будівлю і склала акт, в якому вказала, що будинок перебуває в гостро аварійному стані і може обвалитися на перехожих. У відповідь «Українсько-канадське спільне підприємство “Інтерсвіт”» скерувало листа в управління з надзвичайних ситуацій, в якому вказало, що розпочало роботи для виведення будинку з аварійного стану, однак наразі ніяких робіт там не відбувається, тому ШРА звернулася в суд.

Враховуючи обставини справи, 16 вересня суддя Господарського суду Юлія Сухович зобовʼязала «Українсько-канадське спільне підприємство “Інтерсвіт”» вивести будинок на вул. Донецькій, 14 із незадовільного стану. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

Додамо, що ТзОВ «Українсько-канадське спільне підприємство “Інтерсвіт”» зареєстроване у 2000 році в Городку. Власником компанії вказаний громадянин Канади Андрій Лозинський.