Будинок на вул. Хімічній, 2 збудували у 1939 році, однак тепер, у результаті нещодавнього ремонту колектора на сусідній вулиці, він визнаний аварійним

Львівська міська рада витратить майже 10 млн грн на придбання восьми квартир мешканцям аварійного будинку на вул. Хімічній, 2. 82-річний будинок остаточно пошкодився під час реконструкції вул. Замарстинівської.

Департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міськради оголосив конкурс на купівлю восьми квартир на загальну суму майже 10 млн грн. Ідеться про придбання шести однокімнатних квартир по 45 м2 кожна, однієї двокімнатної на 53 м2 та однієї трикімнатної квартири на 80 м2 мешканцям аварійного будинку на Хімічній. Мерія розглядає купівлю житла як на вторинному ринку, так і в новобудові. При цьому помешкання має бути обладнане внутрішніми мережами, сантехнікою, меблями тощо.

Тріщини у будинку на вул. Хімічній, 2 виявили ще два роки тому під час робіт із прокладання колектора на вул. Замарстинівській. Міська комісія ТЕБ і НС прийняла рішення про укріплення фундаментів та фасадів цих будинків, однак із часом стан будинку лише погіршився. Після цього мерія прийняла рішення відселити мешканців із аварійного будинку та тимчасово орендувати їм житло, а згодом придбати – нове.

Сам аварійний будинок на вул. Хімічній збудували у 1939 році. Його планують передати управлінню комунального майна ЛМР і згодом продати на аукціоні.