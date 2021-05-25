Уже дві сім’ї через суд зобов’язали міську раду Львова відселити їх з аварійного будинку на вул. Лемківській, 9

Галицький районний суд Львова зобов’язав виконавчий комітет Львівської міської ради надати нове житло мешканцям квартири, що розташована в аварійному будинку на вул. Лемківська, 9. Мешканці вже неодноразово просили міську раду відселити їх, оскільки будинок визнали непридатним для проживання ще у 2009 році.

Двоповерховий будинок на вул. Лемківській, 9 був відомчим житлом Львівського комбінату хлібопродуктів, що є дочірнім підприємством ДАК «Хліб України». У 2009 році департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міськради видав наказ, яким визнав будинок аварійним, а хлібокомбінат зобов’язав вивести будинок із аварійного стану, або відселити звідти мешканців. У 2015 році повторна експертиза підтвердила, що будинок не підлягає ремонту і небезпечний для проживання. Того ж року Львівська міська рада прийняла житло в комунальну власність.

У 2018 році ЛМР затвердила детальний план території в межах земельної ділянки під будинком, за яким це житло вирішили знести, а мешканців – відселити. Натомість на сусідній ділянці, впритул до аварійного будинку, виконком згодом дозволив ТОВ «Резерв плюс» збудувати житловий комплекс.

Мешканці будинку неодноразово звертались у міську раду з проханням відселити їх. Зокрема родина Хвостиків, яка мешкає в двокімнатній квартирі на Лемківській, 9, через суд звернулась до виконкому ЛМР з проханням надати їм житло. 23 листопада 2020 року Галицький районний суд цей позов задовольнив, однак міська рада подала апеляцію, рішенням якої справу знову призначили до розгляду.

18 травня суддя Олег Юрків позов родини Хвостиків задовольнив та зобов’язав виконавчий комітет Львівської міської ради надати на сім’ю інше житло. Крім цього, ЛМР має заплатити 1,7 тис. грн судового збору. На це рішення ще можна подати апеляцію. Львівська міськрада наразі відмовилась коментувати ZAXID.NET це рішення суду.

Як повідомила ZAXID.NET адвокатка сім’ї Хвостиків Оксана Почкіна, це вже не перше рішення, яким ЛМР зобов’язали надати житло мешканцям аварійного будинку на вул. Лемківській, 9. У 2018 році ще одна сім’я виграла справу проти міської ради й це рішення підтвердив апеляційний і касаційний суди. Це рішення вже набуло законної сили.