На вул. Липинського зіткнулися легковик BMW та позашляховик Dodge

У четвер, 17 жовтня, на вул. Липинського у Львові сталася ДТП за участі автомобілів BMW та Dodge. У результаті 21-річний водій BMW загинув, ще троє людей з травмами в лікарні.

ДТП сталася близько 13:45 на вул. Липинського, 50а. Як розповіли в поліції Львівщини, відбулося зіткнення автомобілів BMW, яким керував 21-річний водій, дані якого уточнюють, та Dodge, за кермом якого був 31-річний львів’янин. Унаслідок ДТП водій BMW загинув на місці події, а водій Dodge та два пасажири BMW, дані яких також уточнюють, отримали травми та були госпіталізовані.

Cмертельна ДТП на вул. Липинського у Львові

За інформацією Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, трьох постраждалих в ДТП львів’ян госпіталізували з травмами різного ступеня важкості. Зокрема, у 19-річного та 32-річного чоловіків попередньо діагностували травми голови та живота, а в 21-річного – забої.

Правоохоронці встановлюють обставини смертельної аварії та вирішують питання про відкриття кримінального провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.2 ст.286 ККУ).