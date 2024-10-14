Смертельна аварія сталася у селі Лопушня Рогатинської громади

Смертельна аварія сталася у селі Лопушня Рогатинської громади 13 жовтня близько 22:40. Водій Opel не впорався з керуванням і в’їхав у дерево. Внаслідок ДТП загинув 19-річний прикарпатець, водія та ще двох пасажирів госпіталізували.

Як повідомилиу поліції Івано-Франківської області 14 жовтня, за кермом Opel Astra був 20-річний мешканець громади. Він не обрав безпечної швидкості на заокругленій ділянці дороги, і, виїхавши за межі дороги, зіткнувся з деревом.

«У результаті аварії 19-річний пасажир від триманих травм помер у лікарні. Керманича та ще двох пасажирів, 2008 та 2002 років народження, доставлено до медичного закладу. Всі пасажири мешканці громади», – інформують правоохоронці.

Водій за кермом був тверезий. За порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, йому загрожує від 3 до 8 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.