Смертельна аварія сталася у селі Город Косівської громади. 53-річний прикарпатець на квадроциклі в’їхав у схил пагорба і загинув на місці.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 7 жовтня, місцевий мешканець їхав на квадроциклі грунтовою лісовою дорогою.

«Водій не обрав безпечної швидкості руху та допустив зіткнення з узбіччям схилу пагорба. Унаслідок ДТП чоловік загинув на місці аварії», – інформують у поліції.

За кермом квадроцикла був місцевий мешканець

Правоохоронці призначили у справі низку експертиз та відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого.

Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.