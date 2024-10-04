Аварія сталася у селі Лоєва Надвірнянської громади

Смертельна аварія сталася у селі Лоєва Надвірнянської громади. Місцевий житель на Volkswagen Golf збив 57-річного пішохода. Від отриманих травм чоловік помер на місці аварії.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 4 жовтня, аварія сталася ввечері напередодні. 20-річний водій збив мешканця села Лоєва, який переходив дорогу у невстановленому місці на неосвітленій ділянці.

«Смертельний наїзд на пішохода трапився о 19:20. Потерпілий, 1967 року народження, помер на місці ДТП. Водій за кермом був тверезим», – розповіли правоохоронці.

У поліції відкрили кримінальну справу за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.