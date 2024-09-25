Аварія сталася у селі Середній Березів Косівського району

Смертельна аварія сталася ввечері 24 вересня у селі Середній Березів Косівського району. Водій мікроавтобуса Renault Master на смерть збив 66-річного пішохода і з’їхав у кювет. Правоохоронці відкрили кримінальну справу.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 25 вересня, за кермом Renault був 33-річний місцевий мешканець.

«Водій проявив неуважність та допустив наїзд на чоловіка, який перебував на проїзній частині дороги. Опісля автомобіль з’їхав у кювет. 66-річний пішохід, місцевий мешканець, від отриманих травм загинув на місці», – інформують правоохоронці.

Водій мікроавтобусу був тверезий. Поліція відкрила кримінальну справу за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.