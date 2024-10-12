Одне авто унаслідок зіткнення злетіло з дороги

Неподалік Львова на трасі зіткнули два автомобілі BMW, одне авто унаслідок зіткнення злетіло з дороги. За даними поліції, 39-річний мешканець Львівського району потрапив у лікарню.

Як повідомила Нацполіція Львівщини, аварія сталась вранці 11 жовтня неподалік села Підгайці, Львівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобілі BMW 320, яким керував 20-річний житель одного з міст Самбірського району та BMW 120 під керуванням мешканця Львівського району віком 39 років. Внаслідок зіткнення водій BMW 120 отримав тілесні ушкодження та потрапив до лікарні.

Аварія сталась вранці 11 жовтня неподалік села Підгайці, Львівського району

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Поліцейські встановлюють обставини події.