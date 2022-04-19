Нідерланди відправлять в Україну більш важку техніку, зокрема бронетехніку, повідомив прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

«У розмові з Володимиром Зеленським міністр оборони Кайса Оллонгрен і я висловили нашу підтримку в той час, як Росія розпочинає новий наступ. Нідерланди відправлять в Україну більш важку техніку, зокрема бронетехніку. Разом із союзниками ми розглядаємо можливість постачання додаткової важкої техніки», – написав Рютте у Twitter у вівторок, 19 квітня.

: In a call with @ZelenskyyUa the @DefensieMin and I expressed our support as Russia begins a renewed offensive. will be sending heavier materiel to , including armoured vehicles. Along with allies, we are looking into supplying additional heavy materiel. — Mark Rutte (@MinPres) April 19, 2022

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія розпочала битву за Донбас. У НАТО і Міністерстві оборони США прогнозують, що другий етап війни Росії проти України буде складнішим і кривавішим.