Україна отримає від Нідерландів бронетехніку та інше важке озброєння
Нідерланди відправлять в Україну більш важку техніку, зокрема бронетехніку, повідомив прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.
«У розмові з Володимиром Зеленським міністр оборони Кайса Оллонгрен і я висловили нашу підтримку в той час, як Росія розпочинає новий наступ. Нідерланди відправлять в Україну більш важку техніку, зокрема бронетехніку. Разом із союзниками ми розглядаємо можливість постачання додаткової важкої техніки», – написав Рютте у Twitter у вівторок, 19 квітня.
Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія розпочала битву за Донбас. У НАТО і Міністерстві оборони США прогнозують, що другий етап війни Росії проти України буде складнішим і кривавішим.
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