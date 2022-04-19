Італійські парламентарі підтримали таке рішення «майже одноголосно»

Голова уряду Італії Маріо Драгі повідомив, що Італія вважає за необхідне допомагати Україні зброєю у тих обставинах, в яких вона опинилася. Відповідне рішення знайшло майже одностайну підтримку з боку італійських парламентарів, пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на інтерв’ю, яке Драгі дав італійському виданню Corriere della Sera.

«Рішення про відправлення зброї було ухвалено в парламенті практично одноголосно... Санкції необхідні для послаблення агресора, але не можуть зупинити війська в короткостроковій перспективі. Для цього нам потрібно допомагати українцям прямо, що ми й робимо. Не зробити цього було б рівносильно тому, щоб сказати їм: здайтеся, приймайте рабство та підпорядкування – це суперечить нашим європейським цінностям солідарності. Натомість ми хочемо дати змогу українцям захищати себе», – сказав Драгі.

Глава уряду Італії назвав український спротив героїчним та зазначив, що «немає жодних ознак того, що український народ змириться з російською окупацією».

Водночас він зазначив, що позиція всіх союзників із НАТО, як і раніше, полягає в тому, щоб уникати прямого залучення Європи до війни.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Росія розіслала погрози державам, які надають зброю Україні. Держава-терорист обурилася, що українцям допомагають воювати з окупантами.