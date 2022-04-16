Росія звинуватила союзників України у порушенні «жорстких принципів» перекидання озброєнь у зони конфлікту

Міністерство закордонних справ держави-терориста Росії підтвердили інформацію ЗМІ про направлення Сполученим Штатам ноти щодо постачання озброєнь Україні. Про це повідомляє «Європейська правда» із посиланням на російське видання «Комерсант».

Цю інформацію підтвердила офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова – за її словами аналогічна нота направлена «по всіх країнах (що підтримують Україну зброєю, - Ред.).»

Раніше американські ЗМІ повідомляли про дипломатичну ноту Росії спрямовану до уряду США із «застереженням» щодо допомоги Україні з озброєнням. Росіяни заявили, що це «підливає олії у вогонь» і може призвести до непередбачуваних наслідків «для регіональної та міжнародної безпеки».

Ноту у Вашингтон Росія направила після того, як президент США Джо Байден схвалив виділення Україні широкого оборонного пакету включно з протитанковими засобами і бронетехнікою берегової охорони.

Зазначимо, що раніше Росія також поширювала записки із погрозами перед голосуванням у Раді з прав людини ООН. Росія попередила країни, що голосування «за» або утримання буде розглядатися як «недружній жест» з наслідками для двосторонніх зв'язків.