Для ухвалення рішення була необхідна підтримка щонайменше двох третин з тих країн Генеральної Асамблеї ООН

Генасамблея ООН проголосувала за припинення роботи Росії у Раді ООН з прав людини через грубі та систематичні порушення прав людини в Україні російськими військовими. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні у четвер, 7 квітня.

Свої голоси «за» ухвалення відповідної резолюції віддали 93 країни, «проти» проголосували 24.

Для ухвалення рішення була необхідна підтримка щонайменше двох третин з тих країн Генеральної Асамблеї ООН, які взяли участь у голосуванні. Країни, які утрималися, не враховуються.

У проекті резолюції, за який проголосували, висловлюється «серйозне занепокоєння через тривалу кризу прав людини та гуманітарну кризу в Україні», зокрема через повідомлення про порушення прав з боку Росії. Текст прийнятої резолюції за посиланням.

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Результати голосування Генеральної асамблеї ООН (фото UN)

Рішення Генасамблеї ООН привітав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Russia’s rights of membership in the UN Human Rights Council has just been suspended. War criminals have no place in UN bodies aimed at protecting human rights. Grateful to all member states which supported the relevant UNGA resolution and chose the right side of history. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 7, 2022

«Щойно право Росії на членство у Раді ООН з прав людини призупинили. Воєнним злочинцям немає місця в органах ООН, завданням яких є захист прав людини. Вдячний усім країнам-членам, які підтримали відповідну резолюцію Генасамблеї та обрали правильну сторону в історії», – написав Кулеба.

Росія попередила країни, що голосування «за» або утримання буде розглядатися як «недружній жест» з наслідками для двосторонніх зв'язків.

Після оприлюднення результатів голосування, Росія вирішила достроково з 7 квітня припинити свої повноваження члена Ради ООН з прав людини.

Резолюцію Генасамблеї ООН про припинення членства Росії в Раді з прав людини в МЗС РФ назвали політично мотивованою та прийнятою для «демонстративного покарання суверенної держави-члена ООН», пише «РБК».

Сполучені Штати перед голосуванням оголосили, що домагатимуться відсторонення Росії з Ради ООН з прав людини після того, як Україна звинуватила російських військових у вбивстві сотень мирних жителів у місті Буча, пише Reuters.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський із різкою промовою виступив на засіданні Ради безпеки ООН у вівторок, 5 квітня. Він розкритикував Радбез за те, що він не може гарантувати той мир, заради якого й створювалася організація.

Президент нагадав, що Росія порушує статут ООН з першої ж його статті, в якій ідеться про мету організації – підтримувати мир й примушувати до миру. Він закликав ООН покарати Росію за жорстокі воєнні злочини і тим самим показати іншим потенційним загарбникам, що вони можуть бути покараними. Якщо не вжити відповідних дій, то кожна з держав зможе розраховувати тільки на силу зброї, щоб гарантувати собі безпеку, а не на міжнародне право. Зрештою, Володимир Зеленський заявив, що якщо ООН виявиться нездатною зупинити війну в Україні, її існування втрачає сенс.