Генасамблея ООН проголосувала за припинення роботи Росії у Раді ООН з прав людини через грубі та систематичні порушення прав людини в Україні російськими військовими. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні у четвер, 7 квітня.

Свої голоси «за» ухвалення відповідної резолюції віддали 93 країни, «проти» проголосували 24.

Для ухвалення рішення була необхідна підтримка щонайменше двох третин з тих країн Генеральної Асамблеї ООН, які взяли участь у голосуванні. Країни, які утрималися, не враховуються.

У проекті резолюції, за який проголосували, висловлюється «серйозне занепокоєння через тривалу кризу прав людини та гуманітарну кризу в Україні», зокрема через повідомлення про порушення прав з боку Росії. Текст прийнятої резолюції за посиланням.

Для збільшення результатів голосування резолюції ООН натисніть на зображення

Результати голосування Генеральної асамблеї ООН (фото UN)

Рішення Генасамблеї ООН привітав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Russia’s rights of membership in the UN Human Rights Council has just been suspended. War criminals have no place in UN bodies aimed at protecting human rights. Grateful to all member states which supported the relevant UNGA resolution and chose the right side of history.