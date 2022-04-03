Детальну інформацію про злочини в окупованих містах України нададуть на засідання Радбезу ООН

В Україні створять спеціальний механізм правосуддя для розслідування та судового розгляду злочинів російської армії. Для його створення залучать Міністерство закордонних справ, Офіс генпрокурора, Нацполіцію, Службу безпеки, розвідку та інші структури. Українські та міжнародні слідчі, прокурори та судді будуть працювати над тим, щоб притягнути до відповідальності винних у страшних злочинах. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у відеозверненні 3 квітня.

«На нашій землі побувало концентроване зло. Вбивці, кати, ґвалтівники, мародери, які називають себе армією і які заслуговують тільки на смерть після того, що вони зробили. Отак тепер сприйматиметься російська держава. Це ваш образ. Ваша культура та людська подоба загинули разом з українцями та українками, до яких ви прийшли», – сказав Зеленський.

Про воєнні злочини в Бучі та інших містах під час російської окупації розкажуть на засіданні Ради безпеки ООН 5 квітня.

Президент України також згадав саміт НАТО в Бухаресті, який відбувся рівно 14 років тому, і дорікнув країнам Заходу за нерішучість прийняти Україну в альянс. Він сказав, що тоді країни боялися Росію і фактично відмовили Україні у членстві.

«Я запрошую пані Меркель і пана Саркозі відвідати Бучу й побачити, до чого за 14 років призвела політика поступок Росії. Побачити на власні очі закатованих українців і українок. Ми не звинувачуємо Захід. Але ми маємо право говорити про нерішучість. Про те, яким був шлях до такої Бучі, до такого Гостомеля, до такого Харкова, до такого Маріуполя», – наголосив Зеленський.

Президент України підсумував, що українська армія – моральна та професійна. І на неї мають рівнятися військові інших країн.

Нагадаємо, 2 квітня усю Київську область звільнили від російських загарбників. Туди почали заходити українські військові та рятувальники, розміновувати територію та збирати тіла закатованих мешканців. Лише в одній Бучі виявили братську могилу з 280 тілами вбитих. На судмедекспертизу вже вивезли 410 тіл вбитих українців.