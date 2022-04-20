Допомога дозволить збільшити кількість військових літаків на озброєнні ЗСУ

Україна отримала від інших країн допомогу, яка дозволить збільшити кількість військових літаків на озброєнні ЗСУ. Про це повідомив речник Пентагону Джон Кірбі, наголосивши, що йдеться про допомогу не від Сполучених Штатів, пише CNN.

«Я просто скажу, без уточнень того, що надають інші країни, вони (Україна – ред.) отримали додаткові платформи й запасні частини, щоб мати можливість збільшити свій флот, свій повітряний флот», – сказав Кірбі.

У заяві не уточнюється зміст терміну «платформи».

Доповнено. Командування Військово-повітряних сил дещо пізніше уточнило інформацію про отримання Україною допомоги для авіації.

«За сприяння уряду США Повітряні сили ЗСУ отримали запчастини та комплектуючі для відновлення та ремонту парку літальних апаратів, які є на озброєнні авіації Повітряних сил, що дозволить поставити до строю більше техніки», – пояснило командування.

Нагадаємо, президент США Джо Байден та прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявили у вівторок, 19 квітня, про надання Україні артилерії.

Крім того, вантажі з останнього пакету допомоги від США вартістю 800 млн доларів вже почали надходити в Україну, включаючи важке обладнання, як-от 11 вертольотів Мі-17, 18 155-мм гармат-гаубиць і ще 300 безпілотників Switchblade.