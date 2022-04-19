13-титонні високотехнологічні пускові установки можуть бути завантажені і відправлені в Україну за лічені дні

Міноборони Великої Британії невдовзі відправить в Україну броньовані ракетні установки Stormer HVM. Про це повідомляє УНІАН з посиланням на повідомлення британського видання The Sun.

Stormer виробляється компанією BAE Systems, для її управління потрібно всього три людини (командир, водій і стрілець) та ракети Starstreak. Цими ракетами можна збивати ворожі низьколітаючі літаки та вертольоти.

Як повідомляється, два тижні тому оборонне відомство Об’єднаного королівства продемонструвало пускову установку Stormer для українських колег на виставці у Солсбері.

Експерти називають їх «найкращим комплектом», який був коли-небудь відправлений західною державою. 13-титонні високотехнологічні пускові установки можуть бути завантажені і відправлені в Україну за лічені дні.

«Не секрет, що Британія зобов’язалась допомогти Україні з її протиповітряними можливостями. Міністр оборони виступить з заявою у парламенті цього тижня», – розповіли журналістам поінформовані джерела у Міноборони Великої Британії.

Своєю чергою екс-командувач британськими військами в Афганістані Річард Кемп зазначив, що комбінація Stormer/ Starstreak завдасть армії Путіна великих збитків і посилить боєздатність України.

«Це надзвичайно ефективна, високомобільна бойова машина, яка завдасть серйозну шкоду будь-яким спробам авіації Путіна завдати удару з малої висоти», – розповів військовий