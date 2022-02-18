Імовірно, пожежу причинило коротке замикання електропроводки

У молитовному будинку, що в селі Воля Ковельського району, сталась пожежа. Імовірно, її спричинило коротке замикання електропроводки. На гасіння пожежі рятувальникам знадобилось більше години. Відомо, що внаслідок події ніхто не постраждав.

Як розповів у коментарі ZAXID.NET начальник Ковельського райуправління ДСНС Володимир Войтанік, повідомлення про пожежу надійшло близько 20:45. Йшлось про те, що у будинку на вулиці Жовтневій в селі Воля Ковельської громади виникло займання.

Як зазначає видання Ковель.Медіа, яке опублікувало відео з місця події, займання виникло в молитовному будинку.

На місце рятувальники прибули близько 21:10. Всього ліквідацією пожежі займались семеро рятувальників та троє людей з місцевої пожежної охорони.

Ліквідувати вогонь вдалось о 22:45. Полум'я знищило близько 120 м2 покрівлі, а також частково пошкодило дерев'яне перекриття будівлі. Імовірно, причиною пожежі стало коротке замикання електропроводки.