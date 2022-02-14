Займання виникло в приватному будинку в селі Романів неподалік Луцька

У пожежі в селі Романів Луцького району загинули матір і син. Відомо, що загиблим було по 52 та 24 роки відповідно. Про займання надзвичайників повідомили зранку, 14 лютого, близько 07:15, ліквідувати полум'я вдалось о 07:45. Імовірно, пожежу спричинила необережність під час куріння.

Як повідомили у прес-службі ДСНС області, повідомлення про пожежу в селі Романів Луцького району надійшло близько 07:15 зранку в понеділок, 14 лютого. Зазначалось, що займання виникло в приватному будинку на вулиці Першотравневій.

«До місця події о 07:33 прибули два відділення 1-ї ДПРЧ Луцька, провели розвідку та в апаратах на стисненому повітрі зайшли всередину будинку, що був заповнений густим димом. В кімнаті вогнеборців виявили двох людей без ознак життя», – йдеться у повідомленні.

Відомо, що в пожежі загинула 52-річна власниця помешкання та її 24-річний син. Полум'я знищило речі домашнього вжитку, зокрема, диван та інші меблі. Займання ліквідували о 07:45. Попередньо причиною пожежі рятувальники називають необережність під час куріння.