У ДСНС Олександр Хом'як працює на посаді начальника 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Іваничі

У селищі Іваничі на Волині рятувальник Олександр Хом'як врятував шістьох людей з будинку, в якому була пожежа. Займання у приміщенні чоловік випадково помітив зранку 1 січня, коли йшов на роботу. Він розбудив мешканців та допоміг евакуювати їх з задимленого будинку. Згодом на місце приїхала бригада рятувальників, які загасили полум'я. Завдяки тому, що пожежу помітили на ранньому етапі, вогонь встиг знищити лише 10 м2 перекриття будинку. Попередньо, причиною займання стало замикання електромережі.

Як повідомили у прес-службі ДСНС області, начальник 18-ї пожежної частини у Іваничах Олександр Хом'як побачив пожежу зранку 1 січня, коли йшов на роботу. Зокрема, він помітив, що з-під даху одного з будинків вихоплюється дим. Чоловік прибіг до приміщення і почав стукати у вікна, аби розбудити людей. За деякий час прокинулась одна з дівчат, яка була у будинку, вона відчинила двері та впустила вогнеборця у помешкання.

«Олександр Хом’як вскочив у кімнату та, піднявши другу дівчину, вивів на їх вулицю. Повернувся, щоб обстежити усі приміщення в будинку. У другій кімнаті він знайшов трьох хлопців та вивів на свіже повітря. Після цього провів повторний огляд і в третій кімнаті виявив сплячого власника будинку, якого теж вивів із задимленої хати. Швидко організував евакуацію матеріальних цінностей з будинку – разом із сином власника вони винесли на вулицю цінні папери, документи, електротехніку телевізор, комп’ютер», – йдеться у повідомленні.

О 08:57 на місце приїхали рятувальники. Разом із ними Олександр Хом'як розпочав гасіння пожежі. Зазначається, що вогонь встиг знищити лише 10 м2 перекриття, а також пошкодити 10 м2 даху та 15 м2 стін. Попередньою причиною займання у ДСНС називають коротке замикання електромережі.