У поліції чоловікові подякували за особистий внесок в забезпеченні правопорядку

Ковельська поліція вручила подяку 42-річному чоловікові, який самотужки затримав грабіжника. Інцидент стався 15 грудня в Ковелі, тоді крадій вирвав з рук 46-річної жінки сумку з грошима та почав втікати. Втім, його затримав водій, який в цей момент повертався з роботи. Грабіжника затримала поліція, виявилось, що 23-річний зловмисник вже має судимість. Наразі він перебуває під арештом.

Як повідомили у прес-службі поліції Волині, інцидент з викраденням стався у середу, 15 грудня, в Ковелі. На території мікрорайону Сільмаш грабіжник вирвав із рук 46-річної місцевої жительки сумку з грошима та намагався втекти. Втім, зловмисника затримав перехожий.

«Саме у цей час повертався з роботи пан Борис, який працює водієм на фірмі «Комфорт-Експрес», що здійснює пасажирські перевезення. Чоловік не розгубився та наздогнав грабіжника. На допомогу прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група», – йдеться у повідомленні.

Відтак начальник ковельського районного управління поліції Андрій Литвин вручив 42-річному чоловікові подяку за особистий внесок у забезпеченні правопорядку та активну життєву і громадянську позицію.

Особу грабіжника встановили, ним виявився 23-річний житель Ковеля, який вже мав судимість. За фактом грабежу поліція відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст. 186 ККУ (грабіж, вчинений повторно). Санкція статті передбачає ув'язнення від чотирьох до шести років. Зловмиснику вже оголосили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді арешту.