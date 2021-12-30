Мешканець Волині повинен виплатити 864 тис. грн майнової компенсації власниці згорілого будинку. Підпал чоловік вчинив 19 серпня 2017 року. Відомо, що помешкання декілька разів обкрадала компанія місцевих жителів, а згодом вони вирішили його підпалити, щоб замести сліди. Суд визнав обвинуваченого винним у підпалі двох поверхів будинку та призначив йому три роки умовно. Але, окрім цього, він повинен відшкодувати 864 тис. грн за пошкоджене вогнем майно і додатково виплатити 40 тис. грн моральної компенсації.

Як йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду від 24 грудня, пожежа сталась ввечері 19 серпня 2017 року. Тоді обвинувачений Олександр М. зайшов у чужий приватний будинок, де на той момент там ніхто не проживав, підпалив запальничкою легкозаймисті матеріали і розкидав їх на двох поверхах помешкання. Відомо, що займання сталось близько 21:00, загасити ж його вдалось лише о 02:25. Полум'я знищило весь будинок та майно, яке в ньому було. Крім того, пошкодження отримав і автомобіль Volkswagen Tоuareg 2008 року випуску.

В ході розслідування обвинувачений часто змінював свої покази. Спершу він визнавав провину, але вже згодом він зазначав, що у помешкання проник разом з друзями, на місці впав і знепритомнів, а коли отямився – вже начебто почалась пожежа.

Друзі обвинуваченого, яких також допитували у суді, зізнались, що у будинок заходили декілька разів та крали звідти речі, аби здати їх на металобрухт. У свідченнях декількох допитаних йдеться про те, що в компанії обговорювали можливість підпалу, аби замести сліди. Втім, більшість допитаних визнала, що підпал першого і другого поверху здійснив саме обвинувачений. Відомо, що після цього він спустився у гараж, але вибратись звідти не міг, бо хтось вже почав там підпал. Хто саме це був, слідство наразі не встановило. Відтак суд визнав, що обвинувачений скоїв підпал лише першого і другого поверхів, але він не причетний до підпалу гаража.

Суддя В'ячелсав Лесик визнав чоловіка винним у порушенні ч.2 ст. 194 ККУ (умисне знищення та пошкодження майна) і призначив йому три роки умовно. Крім цього, чоловік повинен виплатити 864 тис. грн заподіяної майнової шкоди власниці будинку та 40 тис. грн моральної шкоди. За проведені слідством експертизи Олександр М. також повинен заплатити 16 тис. грн в дохід держави. Вирок можна оскаржити в апеляційному суді протягом 30 днів.