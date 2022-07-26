Рятувальники вкотре звертаються до мешканців Прикарпатті з проханням не спалювати суху траву

В Івано-Франківській області зафіксували одразу три смерті внаслідок спалювання сухостою. Усі загиблі — літні місцеві мешканці — 73-річний та 74-річний чоловіки та 69-річна жінка.

Як повідомила прес-служба ДСНС Івано-Франківської області, за добу, 25 липня, на Прикарпатті від пожеж в екосистемах загинули троє людей. Двоє із загиблих самостійно спалювали сухостій на господарстві, тіло ще одного загиблого прикарпатця знайшли у полі після гасіння пожежі.

«У селі Боднарів Калуського району під час спалювання залишків сухої рослинності та стерні загинув чоловік 1949 року народження. У селі Нові Кривотули Тисменицької громади горіла стерня та суха трава на полі на загальній площі 700 м кв., на місці пожежі було виявлено тіло 74-річного чоловіка», — йдеться у повідомленні рятувальників.

Крім того, цього ж дня у лікарні померла 69-річна жінка мешканка села Хотимир Обертинської громади, яка отримала опіки тіла на місці пожежі сухої трави.