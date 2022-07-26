Під час купання у річці Тиса на Закарпатті втопився дев’ятирічний хлопчик. Відомо, що він відпочивав на річці разом з іншими дітьми. Тіло з води дістали місцеві мешканці та передали правоохоронцям.

Про утоплення хлопчика у вівторок, 26 липня, повідомила прес-служба ДСНС Закарпаття. За даними рятувальників випадок стався на річці Тиса у селищі Королево. «Надійшло повідомлення про ймовірне утоплення в р. Тиса поблизу смт Королево Берегівського району хлопчика 2013 р.н. Тіло вилучено місцевим населенням та передано працівникам поліції. Підрозділи ДСНС на подію не залучались», – зазначили у ДСНС.

Як уточнили ZAXID.NET у прес-службі поліції Закарпатті, інцидент стався ще у неділю, 24 липня, під час відпочинку місцевих мешканців на річці. Відомо, що дев’ятирічний хлопчик купався на річці разом з іншими дітьми. Тіло з води вилучили місцеві мешканці. За фактом смерті дитини поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 115 ККУ (вбивство з приміткою нещасний випадок).