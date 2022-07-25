Мешканця Стрийщини завалило ґрунтом під час копання котловану
36-річного чоловіка засипало землею і затисло бетонною плитою
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Під час проведення земляних робіт 36-річного мешканця Стрийського району засипало землею та затиснуло бетонною плитою.
Як повідомили у прес-службі ДСНС Львівщини, у понеділок, 25 липня, о 15:33 на лінію «101» надійшло повідомлення про те, що на вул. Лопатинськогов селі Грабовець необхідно витягнути чоловіка з 3-метрової ями.
До місця події було одразу приїхали рятувальники зі Стрия. Як з'ясувалось на місці події, чоловік проводив земляні роботи – розробляв котлован, під час чого відбувся зсув ґрунту і чоловіка затиснуло бетонною плитою. До прибуття рятувальників очевидці самі звільнили потерпілого і викликали швидку допомогу. Проте медики не могли самостійно дістати чоловіка з ями.
Рятувальники за допомогою мотузок та нош витягли травмованого, його госпіталізували в Стрийську центральну районну лікарню. Відомо, що у чоловіка діагностували відкритий перелом ноги, а також інші травми.