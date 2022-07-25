Рятувальники витягли чоловіка з 3-метрової глибини

Під час проведення земляних робіт 36-річного мешканця Стрийського району засипало землею та затиснуло бетонною плитою.

Як повідомили у прес-службі ДСНС Львівщини, у понеділок, 25 липня, о 15:33 на лінію «101» надійшло повідомлення про те, що на вул. Лопатинськогов селі Грабовець необхідно витягнути чоловіка з 3-метрової ями.

До місця події було одразу приїхали рятувальники зі Стрия. Як з'ясувалось на місці події, чоловік проводив земляні роботи – розробляв котлован, під час чого відбувся зсув ґрунту і чоловіка затиснуло бетонною плитою. До прибуття рятувальників очевидці самі звільнили потерпілого і викликали швидку допомогу. Проте медики не могли самостійно дістати чоловіка з ями.

Рятувальники за допомогою мотузок та нош витягли травмованого, його госпіталізували в Стрийську центральну районну лікарню. Відомо, що у чоловіка діагностували відкритий перелом ноги, а також інші травми.