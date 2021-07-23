Чоловік копав траншею, стався зсув ґрунту і його засипало зверху землею

У п’ятницю, 23 липня, у селі на Стрийщині під час земляних робіт стався зсув ґрунту, під завалами якого опинився 39-річний чоловік. Надзвичайники врятували його та передали медикам.

Приблизно о 11:30 до надзвичайників надійшло повідомлення про те, що в с. Іванівці Стрийського району під час копання траншеї стався зсув ґрунту, де під завалом опинився чоловік, 1982 року народження.

Як з’ясувалося, чоловік копав траншею, стався зсув ґрунту і його засипало зверху землею. Глибина траншеї складала близько 3 м. За допомогою лопат надзвичайники відкопали потерпілого та витягнути на поверхню. Фахівці ДСНС передали його медикам, чоловіка госпіталізували.