Другий під'їзд аварійного будинку обвалився приблизно о 13:00

У неділю, 18 липня, мешканці Дрогобича повідомили у соцмережах, що на вул. Грушевського, 101 обвалилась ще одна частина аварійного будинку. Після трагедії у 2019 році мешканців цього будинку відселили.

За даними місцевих мешканців, які повідомляють про обвал у соцмережах, другий під'їзд аварійного 4-поверхового будинку обвалився приблизно о 13:00. Зараз на місці працює поліція та рятувальники, оскільки під завалами можуть бути безпритульні.

Наразі у Нацполіції Львівщини повідомили ZAXID.NET, що інформації про постраждалих унаслідок обвалу немає.

Місцева мешканка розповідає про обвал будинку

На місці події працює семеро працівників ДСНС, однак в управлінні надзвичайних ситуацій також повідомляють, що унаслідок обвалу ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що у серпні 2019 року на вул. Грушевського, 101 у Дрогобичі обвалився цілий під’їзд житлового будинку. Під завалами знайшли тіла восьми загиблих. Із будинку в Дрогобичі відселили усіх мешканців через загрозу нового обвалу.