Рятувальники працюють на місці обвалу

На вул. Руській, 8 у центрі Львова стався обвал стіни житлового будинку. Загинув чоловік, який розбирав стіну на другому поверсі. Про це повідомила прес-служба ЛМР.

«19 липня о 16:39 відбулось руйнування стіни будинку. Під завалами було виявлено тіло чоловіка. Пожежно-рятувальні підрозділи проводять розбір зруйнованих конструкцій», – повідомили у ДСНС.

Також під завалами знайшли перфоратор, яким, ймовірно, загиблий чоловік розбирав стіну.

«У дворику будинку на вул. Руській, 8 є двоповерховий флігель, що примикає до пам'ятки архітектури. І, власне, на другому поверсі проводили роботи з перфоратором, унаслідок чого і стався обвал. Це приватний двоповерховий флігель, власники якого не зверталися за відповідними документами на роботи ані до Галицької райадміністрації, ані до департаменту архітектури», – розповів ZAXID.NET заступник міського голови Андрій Москаленко.

фото ДСНС, міської ради та очевидців

За інформацією міськради, на першому поверсі є три квартири. Поки невідомо, чи на цей час там проживають люди. Сусіди розповідають, що власники цього флігеля впродовж тривалого часу проводять реконструкцію.

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