На площі Ринок обвалився фрагмент верхньої частини фасаду історичної кам’яниці

Під час інциденту ніхто не постраждав

СуспільствоАндрій Дрозда, сьогодні, 12:3713281

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На площі Ринок обвалився фрагмент верхньої частини фасаду історичної кам’яниці
фото ZAXID.NET
Робітники прибирають наслідки обвалу фасаду на площі Ринок

У понеділок, 8 квітня, о 11:55 з даху Францвенгівської кам’яниці на площі Ринок, 17 обвалилися фрагменти верхньої частини фасаду. Обвал відбувся під час ремонтних робіт із перекриття даху.

Фрагменти ліпнини і цегли розбилися об риштування та хідник. На щастя, жоден перехожий піж час інциденту не прстраждав. Декілька туристів із Києва відбулися переляком.

Туристів на місці обвалу не зачепило (фото ZAXID.NET)

Місце інциденту відмежували від пішоходів, тривають роботи з усунення наслідків обвалу.

«Комунальні служби нашого району приберуть усе сміття з тротуару. Причини події встановлюються. Ніхто з перехожих не постраждав», — розповів Андрій Зозуля, голова Галицької районної адміністрації.

У кам'яниці на пл. Ринок, 17 розташовані офіси кількох громадських організацій: товариства «Чеська бесіда», товариства Польської культури Львівщини, суспільно-культурного товариства «Надсяння», товариства «Лемківщина» та інших.

Усі фото ZAXID.NET

Нагадаємо, що 20 березня на площі Ринок, 5 під час ремонтних робіт 22-річному працівнику впала на голову металева конструкція. Постраждалий отримав черепно-мозкову травму, забійну рану вилочної ділянки та вушної раковини.

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Під час ремонту у підвалі на площі Ринок на 22-річного працівника впала металева конструкція ZAXID.NET
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