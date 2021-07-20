Рятувальники знайшли тіло неповнолітнього під завалами стіни і даху на горищі приватного будинку

Загиблим під завалами на вул. Руській у центрі Львова виявився неповнолітній хлопець. Йому було лише 17 років і він загинув внаслідок обвалу стіни під час робіт з перфоратором на горищі будинку, який перебував у приватній власності. Поліція відкрила справу через порушення правил безпеки під час виконання робіт.

Будинок XVII ст. на вул. Руській, 8 – кам’яниця Филиповичів – є пам’яткою архітектури національного значення. Це житловий будинок, він складається з основного будинку і флігеля, в якому сталася трагедія. Як пояснив ZAXID.NET голова Галицької районної адміністрації Андрій Зозуля, загалом будинок має 4 поверхи, а флігель (додаткова прибудова, що примикала до будинку) – один житловий поверх і горище, вихід на яке мали власники квартир на 1 поверсі. Власне, роботи проводили на горищі, де обвалилася стіна і дах.

Оскільки будинок має статус пам’ятки архітектури, кардинальних самовільних перебудов там робити не можна. Є відповідна процедура: проект, погодження, експертиза, отримання дозволу. За інформацією міськради, власники житла не отримували таких дозволів.

«Вони проводили ремонт в межах свого будинку, який мали у приватній власності. Але з ремонтних робіт вони перейшли на реконструкцію. Роботи проводили зсередини, побачити то було складно, бо це було в тому просторі, до якого доступ мали лише вони. Внутрішнім подвір’ям ніхто з мешканців не користувався, він був закритий», – розповів Андрій Зозуля.

За його словами, квартири на першому поверсі об’єднані, там фактично є два власники. У ньому давно ніхто не жив.

За фактом обвалу і загибелі людини слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.272 ККУ (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини). Загиблий – мешканець с. Повергів (Миколаївська ТГ) Стрийського району 2003 року народження.

За неофіційною інформацією, у загиблого і власника однакове прізвище, тому, ймовірно, що вони родичі. Вчора повідомлялося, що це рідний брат власника, але наразі офіційно цю інформацію ніхто не підтверджує.

Нагадаємо, на вул. Руській, 8 у центрі Львова стався обвал тильної стіни розміром 7×3 м горища житлового будинку. Загинув чоловік, який працював на горищі за допомогою перфоратора. Під завалами поруч з тілом знайшли інструмент, яким загиблий чоловік працював. Загрози подальшого руйнування житлового будинку немає.