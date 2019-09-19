Депутати дозволили будівництво двох нових готелів у центрі Львова

На площі Міцкевича збудують готель «М9»

Під час засідання сесії 19 вересня депутати Львівської міської ради затвердили детальний план території (ДПТ), який передбачає будівництво двох готелів у центрі міста та облаштування екскурсійного підземного маршруту.

Зокрема, депутати затвердили ДПТ, який передбачає будівництво двох готелів: на вул. Івана Федорова, 23-28 і на площі Міцкевича, 9. Готель на вул. Федорова, 23-28 планували побудувати ще до Євро-2012, однак більше ніж десять років через цей проект тривала судова тяганина. На початку літа 2017 року депутати дозволили мерії викупити недобудоване приміщення готелю за 40,5 млн грн. А згодом мерія заявила, що планує його добудувати.

Наприкінці 2018 року мерія також погодила будівництво готелю «М9» на площі Міцкевича, 9. Ця ділянка також вже багато років обгороджена парканом і пустує. Готель має зводити компанія відомого бізнесмена, власника компанії «ОККО» Віталія Антонова. У ДПТ також передбачена можливість розширення пішохідної зони на площі Адама Міцкевича за рахунок ліквідації стихійного паркінгу.

Фіолетовим кольором на плані позначений майбутній підземний туристичний маршрут (щоб збільшити зображення, клікніть на нього)

Окрім того, ДПТ передбачає облаштування підземного туристичного маршруту, про який у місті почали говорити ще у 2012 році. Цей маршрут поєднає східну і західну ділянки міських мурів, а також будівлі різних періодів, стилів та призначення. Першою чергою реалізації підземного туристичного маршруту буде реставрація пам’яток архітектури за трасою маршруту. Загальна протяжність маршруту становитиме близько 800 м.