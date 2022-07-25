Під час відпочинку на озері біля Перемишлян втопився 18-річний хлопець
Суспільство — Марта Когут, 0 0
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У неділю, 24 липня, в озері в селі Коросно (неподалік Перемишлян) втопився підліток. Тіло 18-річного юнака з води витягли родичі, повідомила прес-служба ДСНС наступного дня після нещасного випадку.
Близько 17:30 до рятувальників надійшло повідомлення про нещасний випадок. Хлопець 2004 року народження втонув під час відпочинку з родиною на озері. За інформацією рятувальників, юнак – мешканець села Чижиків (неподалік Львова).
Як розповіли ZAXID.NET у прес-службі ДСНС, рятувальники на місці події не працювали, тіло юнака з води витягнули родичі. Обставини цього нещасного випадку встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, під час відпочинку біля водойм заборонено:
- купатися в місцях, які не визначені місцевими органами влади та не обладнані для купання людей;
- вилазити на попереджувальні знаки, буї, бакени;
- стрибати у воду з човнів, катерів, мостів, споруджень не призначених для цього;
- купатися на одинці;
- вживати спиртні напої до та під час купання;
- допускати у воді небезпечні ігри, які пов’язані з обмеженням руху рук і ніг;
- купання дітей без супроводу дорослих.
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