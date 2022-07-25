У неділю, 24 липня, в озері в селі Коросно (неподалік Перемишлян) втопився підліток. Тіло 18-річного юнака з води витягли родичі, повідомила прес-служба ДСНС наступного дня після нещасного випадку.

Близько 17:30 до рятувальників надійшло повідомлення про нещасний випадок. Хлопець 2004 року народження втонув під час відпочинку з родиною на озері. За інформацією рятувальників, юнак – мешканець села Чижиків (неподалік Львова).

Як розповіли ZAXID.NET у прес-службі ДСНС, рятувальники на місці події не працювали, тіло юнака з води витягнули родичі. Обставини цього нещасного випадку встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, під час відпочинку біля водойм заборонено: