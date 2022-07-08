У Ясниському кар'єрі біля Львова втопився 34-річний чоловік
Чоловік втопився під час нічного купання у кар'єрі
Суспільство — Катерина Родак, 0 0
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Тіло з озера витягнули зранку 8 липня
На території колишнього пісочного кар'єру у селі Ясниська, що за 20 км від Львова, втопився 34-річний чоловік. Про це повідомила Центральна рятувально-водолазна служба Львівської області.
Як повідомляють рятувальники, 34-річний чоловік купався вночі у Ясниському кар'єрі в Яворівському районі і втонув. Тіло чоловіка витягнули рятувальники зранку п'ятниці, 8 липня.
Відомо, що чоловік був мешканцем села Мшана Городоцького району.
Нагадаємо, що у Ясниському кар'єрі заборонено купатися, але цю заборону постійно ігнорують. Щороку у водоймі тонуть відпочивальники.
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