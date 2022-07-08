Нещасний випадок стався на «Острові закоханих» в центрі міста

У Тернопільському ставі втопився 23-річний чоловік. За попередньою інформацією, він підсковзнувся і впав у воду на «Острові закоханих», після чого не зміг виплисти на поверхню. Тіло загиблого шукали близько півтори години, але через настання темноти пошукову операцію відклали. Знайти тіло потопельника вдалось зранку наступного дня.

Як повідомила прес-служба ДСНС Тернопільщини, нещасний випадок стався близько 22:30 у четвер, 7 липня. До рятувальників надійшло повідомлення, що на Тернопільському ставі біля «Острову закоханих» тоне чоловік.

«На місце події направлено черговий караул першої пожежно-рятувальної частини в складі двох відділень та працівників оперативно-координаційного центру. Станом на 00:05 пошукові роботи результату не дали», – йдеться у повідомленні.

Знайти тіло чоловіка вдалось зранку наступного дня, 8 липня. Особу загиблого встановили, ним виявився мешканець села Піщатинці Борсуківської громади Кременецького району. Чоловік 1999 року народження. За попередньою інформацію, він перебував у стані алкогольного сп'яніння, підсковзнувся та впав у воду, після чогоо не зміг самотужки виплисти.