У річці Стрий на Львівщині втопився чоловік, його тіло витягли з водойми ввечері п'ятниці, 8 липня. Про нещасний випадок повідомили у прес-службі ДСНС Львівської області.

Так, о 19:21 до рятувальників надійшло повідомлення, що в селі Ходовичі Стрийського району в річці Стрий виявлено потопельника.

Рятувальники витягнули тіло чоловіка на поверхню та передано працівникам поліції. Зараз особу потопельника встановлюють.

Головне управління ДСНС України у Львівській області вкотре звертається до громадян та наголошує, що купатися дозволяється лише у спеціально відведених для цього місцях.