Рятувальники витягли з річки Стрий тіло невідомого чоловіка
Суспільство — Катерина Родак, 0 0
0 0
До теми
У річці Стрий на Львівщині втопився чоловік, його тіло витягли з водойми ввечері п'ятниці, 8 липня. Про нещасний випадок повідомили у прес-службі ДСНС Львівської області.
Так, о 19:21 до рятувальників надійшло повідомлення, що в селі Ходовичі Стрийського району в річці Стрий виявлено потопельника.
Рятувальники витягнули тіло чоловіка на поверхню та передано працівникам поліції. Зараз особу потопельника встановлюють.
Головне управління ДСНС України у Львівській області вкотре звертається до громадян та наголошує, що купатися дозволяється лише у спеціально відведених для цього місцях.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter