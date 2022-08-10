У Луцьку внаслідок падіння з вікна дев'ятого поверху загинув однорічний хлопчик. Дитину ще встигли доправити до реанімації, але травми виявились несумісними з життям. За інформацією ювенальних поліцейських, батьки хлочика раніше ніколи не притягувались до адмінвідповідальності. У них залишилась донька.

Як повідомила начальниця сектору ювенальної превенції поліції Волині Інна Остапович, інцидент стався в вівторок, 9 серпня. Однорічний хлопчик, перебуваючи в кімнаті квартири без нагляду дорослих, виліз на батарею, тоді переліз на підвіконня і випав з відчиненого вікна дев'ятого поверху.

«Батько в цей час перебував на кухні, матір вийшла в іншу кімнату. Почувши звук вікна, що відкривається, батьки забігли в кімнату, проте малолітнього там вже не було. На момент події з хлопчиком в кімнаті перебувала малолітня сестра, яка гралася», – повідомляє Інна Остапович.

Хлопчика ще встигли доправити у реанімацію одного з медзакладів Луцька, втім, від важких травм дитина померла.

Відомо, що батьки дитини раніше не притягувалися до адміністративної відповідальності, вони також не перебувають на обліку служби у справах дітей.