Однорічний хлопчик загинув внаслідок падіння з дев'ятого поверху у Луцьку
Хлопчик помер у відділенні реанімації луцького медзакладу
У Луцьку внаслідок падіння з вікна дев'ятого поверху загинув однорічний хлопчик. Дитину ще встигли доправити до реанімації, але травми виявились несумісними з життям. За інформацією ювенальних поліцейських, батьки хлочика раніше ніколи не притягувались до адмінвідповідальності. У них залишилась донька.
Як повідомила начальниця сектору ювенальної превенції поліції Волині Інна Остапович, інцидент стався в вівторок, 9 серпня. Однорічний хлопчик, перебуваючи в кімнаті квартири без нагляду дорослих, виліз на батарею, тоді переліз на підвіконня і випав з відчиненого вікна дев'ятого поверху.
«Батько в цей час перебував на кухні, матір вийшла в іншу кімнату. Почувши звук вікна, що відкривається, батьки забігли в кімнату, проте малолітнього там вже не було. На момент події з хлопчиком в кімнаті перебувала малолітня сестра, яка гралася», – повідомляє Інна Остапович.
Хлопчика ще встигли доправити у реанімацію одного з медзакладів Луцька, втім, від важких травм дитина померла.
Відомо, що батьки дитини раніше не притягувалися до адміністративної відповідальності, вони також не перебувають на обліку служби у справах дітей.
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