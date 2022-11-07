На Тернопільщині 43-річний чоловік загинув після падіння у яму для водопроводу. Тіло загиблого знайшов його рідний брат. За його словами, яму вони з братом вирили у будинку для прокладення водопроводу. Вночі чоловік, імовірно, випав вночі із ліжка у яму і задихнувся.

Нещасний випадок стався зранку у суботу, 5 листопада, повідомила прес-служба поліції Тернопільщини. Мешканець одного з сіл Теребовлянської громади зателефонував до поліції і повідомив, що знайшов тіло брата у ямі, призначеній для водопроводу.

«За словами родича, вони прокладали в будинок водовідведення. В хаті вирили яму для труби. Саме біля неї стояло ліжко загиблого. Брат припускає, що чоловік, ймовірно, впав у неї вночі й не зміг вилізти», – йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією судово-медичного експерта, смерть 43-річного чоловіка настала в результаті механічної асфікції, тобто, задушення.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 115 ККУ з приміткою «нещасний випадок».