Неподалік Борщева у лісосмузі знайшли тіло загиблого чоловіка. На думку експерта, тіло перебувало у лісосмузі приблизно від початку літа. Оскільки ніяких документів при померлому не знайшли, поліція просить людей, у яких знак родич, звернутись до Борщівського відділу поліції та допомогти опізнати тіло.

Про знайденого загиблого чоловіка прес-служба поліції Тернопільщини повідомила у понеділок, 7 листопада. Зазначається, що його знайшов у лісосмузі неподалік села Вовківці мешканець Борщева.

На загиблому була білизна темно-синього кольору та сірі спортивні штани. Жодних документів біля тіла поліцейські не знайшла.

При попередньому огляді експерт припускає, що тіло невідомого перебувало у лісі приблизно від літа. Вік і причина смерті стане відома лише після проведення детальної судово-медичної експертизи.

«Поліцейські звертаються до жителів Тернополя та області допомогти встановити особу загиблого. Можливо, ви уже тривалий час не бачили свого сусіда, родича чи знайомого, тоді телефонуйте у відділ поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП за номером 38(068)0965818 або на лінію 102», – зазначають правоохоронці.