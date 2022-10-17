Тіло мертвого чоловіка з річки Горинь підняли рятувальники

На Рівненщині у річці Горинь знайшли тіло зниклого три тижні тому 65-річного чоловіка. Живим його востаннє бачили 25 вересня, тоді чоловік збирався в ліс по гриби. Додому він так і не повернувся. При поверхневому огляді слідів насильницької смерті не виявили.

Зазначимо, що 65-річний чоловік мешкав у селі Козлин Олександрійської громади. З заявою про розшук зниклого до поліції наступного дня звернулися його рідні. Відомо, що чоловік збирався по гриби. Однак відтоді жодної інформації про його місцеперебування не було.

«О 17:00 вчора, 16 жовтня, тіло невідомого виявили у річці Горинь неподалік села Пухова Рівненського району. Ним виявився зниклий безвісти житель села Козлин», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції Рівненщини.

На місце виїжджали також рятувальники, аби допомогти поліцейським підняти тіло з водойми. Ознак насильницької смерті на тілі чоловіка не виявили. Тіло доставили у морг для проведення судово-медичної експертизи та встановлення остаточної причини смерті.