71-річний мешканець квартири не постраждав, оскільки на момент вибуху перебував у ванній

У багатоповерхівці на Хмельниччині під час перевірки роботи пальника, який знайшов місцевий мешканець, стався вибух газу. Відомо, що 71-річний чоловік підключив пальник до невеликого газового балона, намагався запалити і в цей момент спалахнув вогонь. Поки власник квартири намагався загасити полум’я, балон вибухнув. Внаслідок вибуху пошкоджені вікна та стіни квартири. Чоловік не постраждав.

Як повідомила прес-служба ДСНС Хмельницької області, інцидент стався у середу, 11 січня, в п’ятиповерховому житловому будинку в Славуті. Виклик про вибух газу на вул. Князів Сангушко рятувальники отримали близько 12:00.

«Вибухнув газовий балончик ємністю 0,4 л, який призначений для пальника. Власник помешкання розповів рятувальникам, що знайшов пальник та вирішив перевірити його на справність. Для цього купив до нього балон. У якийсь момент стався вибух», – йдеться у повідомленні.

71-річний власник квартири розповів рятувальникам, що коли під’єднав балон до пальника та спробував запалити, його не вдалося запалити. «Не було іскри, тому я взяв сірники. Вогонь швидко спалахнув. Я кинув пальник в умивальник на кухні та хотів ввімкнути воду. Однак через полум’я це не вдалося. Я пішов до ванної і вже там почув сильний вибух», – розповів чоловік.

Внаслідок вибуху пожежі не було, однак, вибило шибки на балконі та в кімнатах, пошкодило речі домашнього вжитку, сусідні помешкання не постраждали. Рятувальники на місці події зняли аварійні елементи балконної рами.