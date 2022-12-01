У Коломиї четверо молодих людей загинули від отруєння чадним газом. Тіло 20-річної дівчини та її трьох друзів віком 18, 25 та 29 років виявила родичка. Попередньо встановлено, що усі отруїлися чадним газом.

Як повідомила прес-служба поліції Прикарпаття, інцидент стався у четвер, 1 грудня, у Коломиї. Поліцію на місце викликала родичка 20-річної дівчини, яка виявила її та трьох її друзів мертвими у будинку.

«Поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що вона виявила у помешканні тіла своєї 20-річної родички та трьох її приятелів: 18, 25 та 29 років, без ознак життя. Правоохоронці попередньо встановили, що причина смерті – отруєння чадним газом», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі поліції уточнюють, що ознак насильницької смерті на тілах виявлено не було. Для остаточного встановлення тіла померлих направлено на судово-медичну експертизу. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 з позначкою «нещасний випадок». Правоохоронці встановлюють усі обставини події.