Вибух у будинку стався через витік газу з котла на кухні

Внаслідок вибуху газу в приватному будинку в Чернівцях загинув 15-річний школяр. Ще троє людей наразі перебувають у лікарні. Як уточнили ZAXID.NET у прес-службі ДСНС, за попередніми даними, вибух стався через витік газу із котла. Наразі фахівці з’ясовують усі обставини інциденту.

Як повідомила прес-служба ДСНС у Чернівецькій області, виклик про вибух у приватному будинку на вулиці Слобідській Чернівцях надійшов рятувальникам вранці у понеділок, 12 грудня. Внаслідок вибуху постраждала ціла родина – двоє дорослих та двоє дітей. У коментарі ZAXID.NET у прес-службі ДСНС зазначили, що попередня причина вибуху – витік газу із котла.

«Травмувалися четверо осіб – двоє дорослих та двоє дітей. Рятувальники витягли з-під завалів хлопчика 2007 року народження, його одразу передали медикам. Лікарі проводили реанімацію, проте врятувати життя дитини вже не вдалося – згодом хлопчик помер», – зазначив речник управління ДСНС у Чернівецькій області Сергій Бабчук.

Він також додав, що наразі попередня причина вибуху – витік газу з котла у кухні. Пожежі на місці не було. Наразі усі обставини інциденту з’ясовують фахівці. Троє інших постраждалих перебувають у лікарні.