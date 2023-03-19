Органи ДБР проводять службове розслідування

У 169-му навчальному центрі «Десна» імені князя Ярослава Мудрого на Чернігівщині сталася надзвичайна подія, внаслідок якої загинуло четверо військових. Про це прес-служба навчального центру ім. князя Ярослава Мудрого повідомила пізно ввечері, 19 березня.

«Вчора, 18 березня, сталася надзвичайна подія, внаслідок якої загинуло 4 військовослужбовці. Причини та обставини з'ясовуються. Проводиться службове розслідування органами ДБР. Від імені командування та особового складу висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким наших загиблих побратимів», – йдеться у повідомленні центру у Facebook.

Обставини події поки що невідомі.

Нагадаємо, раніше в одній з військових частин Житомира молодший лейтенант побив солдата-строковика. Згодом офіцер вибачився, але зазначив, що покарав солдата через «алкоголь в армії». Після розголосу цього скандалу офіцера відсторонили від служби.