Причиною загибелі чотирьох солдатів у навчальному центрі «Десна» в Чернігівській області стала детонація снаряда під час навчальних стрільб, повідомило вранці в понеділок, 20 березня, Державне бюро розслідувань.

«ДБР попередньо встановило, що 18 березня під час штатних стрільб у військовій частині на Чернігівщині здетонував снаряд. Внаслідок вибуху загинуло чотири солдати», – сказано в повідомленні.

У ньому йдеться про те, що працівники ДБР одразу виїхали на місце події, провели огляд, вилучили речові докази. Тіла чотирьох військовослужбовців направлено до Чернігівського обласного бюро судово-медичної експертизи для проведення відповідних досліджень.

Правоохоронці розслідують інцидент як порушення правил поводження зі зброєю.

Нагадаємо, про загибель чотирьох солдатів у «Десні» навчальний центр повідомив у неділю, 19 березня, не уточнивши подробиць. В тому повідомленні лише йшлося про те, що сталася «надзвичайна подія».